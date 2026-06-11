«Португалия без Роналду сильнее, чем Аргентина без Месси». Маттеус — про роль легенд на ЧМ

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус рассказал, какую игру он ждёт от Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2026, а также сравнил влияние легенд на свои сборные.

«Я не уверен, что Месси сыграет на этом чемпионате мира ещё один такой же матч, как в Катаре. Откровенно говоря, тогда он останавливался после каждой атакующей комбинации, переводил дыхание, возвращался на центральную линию и ждал там, чтобы забрать мяч.

Месси сам решает, играть ли ему и сколько. Его команда с удовольствием следует за ним, потому что знает, насколько он важен для них. Я также ожидаю, что Роналду не будет играть все 90 минут в каждом матче – и, возможно, не с самого начала. Я считаю, что Португалия без Роналду сильнее, чем Аргентина без Месси, ведь Месси оказывает больше влияния на игру своей команды, чем Роналду на игру Португалии», – приводит слова Маттеуса Bild.