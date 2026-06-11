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«Реал» предложил «Ювентусу» Мастантуоно — источник

«Реал» предложил «Ювентусу» Мастантуоно — источник
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18-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» Франко Мастантуоно может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Tuttosport. Испанский клуб уже предложил «Ювентусу» подписать форварда этим летом на правах аренды, чтобы игрок получал больше времени на поле.

Мастантуоно перешёл в «Реал» из «Ривер Плейт» в 2025 году за € 45 млн. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2031 года.

В минувшем сезоне аргентинец провёл за «сливочных» 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 45 млн.

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