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Агент Тюкавина подтвердил интерес «Зенита» к нападающему «Динамо»

Агент Тюкавина подтвердил интерес «Зенита» к нападающему «Динамо»
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интерес санкт-петербургского «Зенита» к форварду бело-голубых. Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые сделали официальное предложение о приобретении нападающего, которое было отклонено руководством «Динамо».

«Слышал об интересе «Зенита» к Тюкавину. Кто-то написал про € 30 млн, но я не должен все слухи комментировать. Да, есть интерес «Зенита» к Тюкавину, но эти цифры за переход берут от фонаря. Трансферные дела любят тишину. У Константина контракт с «Динамо» до 2030 года.

Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита». Мы свои обязательства перед клубом выполняем. Скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

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