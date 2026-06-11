Гимарайнс — о мнении Олисе про сборную Бразилии: нужно проявлять уважение

Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимарайнс ответил вингеру сборной Франции Майклу Олисе, который в интервью для социальных сетей «Баварии» не стал выделять лучшего бразильского футболиста накануне чемпионата мира.

Ранее 24-летний Олисе без колебаний назвал сильнейших игроков Англии (Гарри Кейн), Германии (Йозуа Киммих), Испании (Ламин Ямаль), Аргентины (Лионель Месси) и Португалии (Бруну Фернандеш). Когда его попросили выбрать такого же у Бразилии, француз заявил: «Не знаю». Видео с ответом распространилось в социальных сетях.

«У нас есть большие игроки, такие как Винисиус Жуниор и Рафинья, и к ним нужно проявлять уважение. Многие люди делают что-то, чтобы появиться в новостях. Ни у кого больше нет пяти звёзд на футболке. Многие нас списывают… Но ведь и Аргентина не была фаворитом на прошлом чемпионате мира, а в итоге выиграла», — цитирует слова Гимарайнса Mundo Deportivo.

Сборная Бразилии проведёт первый матч 14 июня с Марокко.