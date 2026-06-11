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«Крылья Советов» объявили планы на летние сборы

«Крылья Советов» объявили планы на летние сборы
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«Крылья Советов» официально объявили свои планы на летние сборы. Так, игроки выйдут из отпуска и встретятся 16 июня в Москве для прохождения медицинского осмотра. Уже 17 июня команда прибудет в Самару, где приступит к тренировками.

В рамках летнего межсезонья у «Крыльев Советов» запланирован ряд контрольных матчей. На своём поле самарцы сыграют с «Соколом» (28 июня) и «Нефтехимиком» (1 июля). После этого «Крылья» отправятся на две выездные встречи: со «Спартаком» (4 июля) и «Рубином» (11 июля).

Более подробная информация по предстоящим играм станет известна позже.

В минувшем сезоне Мир РПЛ «Крылья Советов» финишировали на 11-м месте.

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