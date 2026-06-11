«Бешикташ» заинтересован в Троссарде

31-летний вингер «Арсенала» Леандро Троссард может перейти в «Бешикташ» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети X.

«Бешикташ» готов предложить «канонирам» за игрока около € 20 млн. По данным источника, турецкий клуб обещает Троссарду зарплату в размере € 7-8 млн в год. Переговоры могут ускориться в ближайшее время.

Текущий контракт Троссарда с «Арсеналом» истекает в следующем году. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. В минувшем сезоне Троссард провёл 50 матчей за команду Микеля Артеты, забил восемь голов и оформил 11 ассистов.