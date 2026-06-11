Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг сборных в день старта чемпионата мира — 2026. Так, лидером рейтинга стала национальная команда Аргентины.
Топ-10 рейтинга сборных выглядит следующим образом:
1. Аргентина — 1877,27 очка.
2. Испания — 1874,71.
3. Франция — 1870,70.
4. Англия — 1828,02.
5. Португалия — 1767,85.
6. Бразилия — 1765,86.
7. Марокко — 1755,10.
8. Нидерланды — 1753,57.
9. Бельгия — 1742,24.
10. Германия — 1742,24.
Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде. Финал состоится 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.