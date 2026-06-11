Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных в день старта чемпионата мира — 2026

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных в день старта чемпионата мира — 2026
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг сборных в день старта чемпионата мира — 2026. Так, лидером рейтинга стала национальная команда Аргентины.

Топ-10 рейтинга сборных выглядит следующим образом:

1. Аргентина — 1877,27 очка.
2. Испания — 1874,71.
3. Франция — 1870,70.
4. Англия — 1828,02.
5. Португалия — 1767,85.
6. Бразилия — 1765,86.
7. Марокко — 1755,10.
8. Нидерланды — 1753,57.
9. Бельгия — 1742,24.
10. Германия — 1742,24.

Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде. Финал состоится 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Проблемы с визами и досмотром перед ЧМ-2026 в США. Страдают и болельщики, и сборные
Проблемы с визами и досмотром перед ЧМ-2026 в США. Страдают и болельщики, и сборные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android