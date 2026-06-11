ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных в день старта чемпионата мира — 2026

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг сборных в день старта чемпионата мира — 2026. Так, лидером рейтинга стала национальная команда Аргентины.

Топ-10 рейтинга сборных выглядит следующим образом:

1. Аргентина — 1877,27 очка.

2. Испания — 1874,71.

3. Франция — 1870,70.

4. Англия — 1828,02.

5. Португалия — 1767,85.

6. Бразилия — 1765,86.

7. Марокко — 1755,10.

8. Нидерланды — 1753,57.

9. Бельгия — 1742,24.

10. Германия — 1742,24.

Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде. Финал состоится 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.