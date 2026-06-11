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Геннадий Орлов назвал фаворитов ЧМ-2026

Геннадий Орлов назвал фаворитов ЧМ-2026
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Почётный президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов обозначил фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Я обращаю внимание на португальцев. Три человека — основные в «ПСЖ», а четвёртый, нападающий, выходил на замену. Итого — четыре представителя лучшего клуба Европы. Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» — тоже звезда мирового класса. Плюс Роналду — лидер раздевалки, дух команды. Криштиану и в игре вытащит, забьёт.

У англичан состав хороший. Испания, Франция, Аргентина — записные фавориты по определению. Я очень люблю Анчелотти, но у Бразилии защиты нет. Но есть и преимущество: турнир происходит в Америке, а это другой воздух, трава. Плюс им гарантирована сумасшедшая поддержка. Очень важно грамотно распределить силы по дистанции», — рассказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко на премии «Голос спорта — Центр» Российской ассоциации спортивных комментаторов.

Календарь ЧМ-2026
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