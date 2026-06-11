Орлов: есть разухабистые комментаторы, которые делают вид, что разбираются вообще во всём

Почётный президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов обратился к молодым комментаторам.

«Наша задача — популяризировать хороший русский спортивный язык. Культура репортажа должна быть выше, потому что трансляции смотрит много людей. Радует, что многие участники конкурса «Голос спорта» уже профессионально заняты, комментируют разные виды и лиги — и делают это довольно аккуратно. Только одного я поймал на фразе «на полшишечки». Я ему дал (смеётся). А он отвечает: «А я на федеральном канале такое слышал». Но в целом комментаторы нового поколения начали следить за языком, подачей голоса. Они ходят к преподавателям по сценической речи, развиваются, это приятно. Доля артистизма в нашей профессии обязательна. Человек, который работает у микрофона, должен передавать эмоции, но эти эмоции следует регулировать. Этому можно научиться. Я сам «поплыл» на Евро-2008, потерял контроль над собой, начав сильно болеть за нашу сборную. Я понял, что они могут выиграть, потому что голландцы были непохожи на себя. И это меня захватило. А, например, Нина Ерёмина голос сорвала, когда три секунды кричала. Это непрофессионально в принципе, хотя такие случаи единичны. Но очень важно научиться эмоциями управлять. И в то же время нельзя быть циничным в эфире. Цинизм — это некое пренебрежение по отношению к зрителю. У этих ребят этого нет. Нет разгильдяйства. Есть такие комментаторы, разухабистые, которые делают вид, что разбираются вообще во всём. А на самом деле в футболе вообще не смыслят, не умеют грамотно разобрать эпизод.

Многолетняя комментаторская деятельность убедила меня, что слова бывают материальны. Энергетика, желания многих людей иногда материализуются. Есть вещи, которые не поддаются расчёту, но тем не менее происходят. Чем прекрасен спорт, и в частности футбол, это своей непредсказуемостью. Но комментатор должен попытаться разобрать происходящее. Коллеги, которые ориентируются на интернет, заваливают зрителя информацией, которую нарыли. Но эти данные уместны, когда соответствуют конкретному моменту. А они считают: раз подготовились, значит, надо все эти сведения обрушить на болельщика, причём заранее, уже в первом тайме. Комментатор должен разобраться, что происходит на поле. Некоторые комментаторы начинают додумывать за футболистов. Но для того чтобы понять их образ мыслей, надо очень хорошо понимать игру и психологию футболистов.

Безусловно, каждый репортаж должен содержать новую информацию, взятую от непосредственных участников — игрока, тренера, врача команды. А прочитать что-то в интернете каждый может.

Никогда не надо забывать: комментатор — это помощник телезрителю. Он ни в коем случае не имеет право ставить себя на один уровень с футболистами, и тем более — с тренерами. Он может иногда предположить: «А может быть, стоило отдать направо?», но не поучать их. Очень важно научиться доходчиво рассказывать об игре, чтобы это было понятно всем. Но главное для комментатора — уловить нить игры. Иногда комментатор на пятой минуте начинает рассказывать о тактике команд. Ты подожди до 85-й — и тогда уже рассуждай о тактике! Потом, одно дело, когда это говорит Аршавин — ему веришь. Другое — человек без большого футбольного бэкграунда. Те же Маслаченко, Евгений Майоров были заслуженными мастерами спорта, и поэтому их оценки имели вес, к ним прислушивались. Комментатор должен вести диалог со своим зрителем. И если ты его зацепил — значит, добился своего. Я эти вопросы ставил перед собой всегда. Авторитет нарабатывается годами. Приятно, что участники нашей премии обучаемы и хотят совершенствоваться», — рассказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко на церемонии вручения премии «Голос спорта — Центр» Российской ассоциации спортивных комментаторов.