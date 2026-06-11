Церемония открытия ЧМ по футболу — 2026: прямая трансляция начнётся в 20:40

Сегодня, 11 июня, состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира 2026 года. Она пройдёт на стадионе «Ацтека» в мексиканской столице Мехико. Мероприятие начнётся в 20:40 мск. В прямом эфире церемонию открытия можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

5 июня Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила выступление певицы Шакиры на мероприятии в Мехико. Также ранее сообщалось, что в церемонии примут участие исполнители David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion и Андреа Бочелли.

В 22:00 мск начнётся матч открытия мирового первенства 2026 года между сборными Мексики и ЮАР.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: