Геннадий Орлов выделил две команды, которые могут преподнести сюрприз на ЧМ-2026

Почётный президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов обозначил две национальные команды, которые могут преподнести сюрприз на чемпионате мира по футболу 2026 года. Он выделил сборные Норвегии и Марокко.

«Я буду следить за Норвегией. Хорошая команда. Сборная Марокко сильно выступила в Катаре и уже 30 матчей не проигрывает. Эти две команды способны преподнести сюрприз», — рассказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко на премии «Голос спорта — Центр» Российской ассоциации спортивных комментаторов.

Напомним, ЧМ-2026 стартует сегодня, 11 июня, матчем Мексики и ЮАР.