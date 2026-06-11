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Томас Мюллер высказал мнение, как Месси и Роналду сыграют на ЧМ-2026

Томас Мюллер высказал мнение, как Месси и Роналду сыграют на ЧМ-2026
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Бывший футболист мюнхенской «Баварии», ныне защищающий цвета канадского «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер поделился мнением о том, как могут выступить на чемпионате мира — 2026 нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард Аргентины Лионель Месси. Роналду 41 год, Месси в конце июня исполнится 39.

«Мне это кажется достаточно интересным. Я довольно скептически настроен и с любопытством жду, чем это всё закончится. У нынешнего Роналду, безусловно, по-прежнему сохранились качества в завершении атак, но в обороне ты действуешь 10,5 игроками. Я наблюдаю за Месси в МЛС. Когда мяч у него в ногах, то смотреть за ним одно удовольствие. Против него по-прежнему невероятно трудно защищаться. Этот навык у него не исчезнет. Однако молодые футболисты физически находятся просто на совершенно другом уровне», — приводит слова Мюллера Sport1.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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