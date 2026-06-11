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В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном переходе Садулаева в «Спартак»

В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном переходе Садулаева в «Спартак»
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника грозненской команды Лечи Садулаева в московский «Спартак». Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщал, что красно-белые могут приобрести российского футболиста у «Ахмата». По сведениям источника, грозненцы могут отпустить Садулаева за € 10 млн.

«Неправда, что «Спартак» интересуется Садулаевым. В клуб по нему никто не обращался», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ахмат» завершил прошлый сезон Мир Российской Премьер-Лиги, заняв девятое место в турнирной таблице. «Спартак» стал четвёртым.

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