Чемпионат мира 2026 года официально начался

В 22:00 мск официально начался чемпионат мира 2026 года. Мировое первенство стартовало игрой 1-го тура группы А между сборными Мексики и ЮАР. Игра проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра встречи выступает Вилтон Сампайо (Бразилия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: