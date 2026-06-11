Защитнику сборной Марокко отказали в визе в США из-за бороды его отца

Защитник сборной Марокко Закария Эль-Уахди пропустил вылет национальной команды в США на чемпионат мира — 2026 из-за отказа в визе. Изначально предполагалось, что задержка вызвана стандартными бюрократическими процедурами, однако ситуация получила неожиданное развитие.

По информации издания Morocco World News, причиной отказа американскими службами мог стать внешний вид отца футболиста, к которому возникли вопросы из-за его бороды. Данный инцидент вызвал серьёзные опасения в марокканской делегации, так как недопуск игрока на турнир оказался связан с неспортивными причинами.

Несмотря на визовый инцидент, Королевская марокканская футбольная федерация смогла оперативно урегулировать вопрос, и защитник уже прибыл в расположение сборной за океаном. Эль-Уахди готовится к старту группового этапа ЧМ-2026, где марокканцы проведут свой первый матч 14 июня со сборной Бразилии на стадионе в Нью-Джерси.