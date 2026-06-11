«Нам придётся адаптироваться». Ван Дейк — об условиях чемпионата мира — 2026

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал условия, в которых будет проходить чемпионат мира – 2026. Многие игроки разных сборных обращают внимание на жару в городах проведения турнира.

«Я уже играл в таких условиях. Температура в Азии была похожей. Условия будут одинаковыми для всех, поэтому нам придётся адаптироваться. Надеюсь, все поля будут хорошими, потому что это было проблемой во время клубного чемпионата мира. В остальном мы готовы», – приводит слова ван Дейка Voetbal International.

В рамках группового этапа турнира Нидерландам предстоит сыграть с Японией (14 июня), Швецией (20 июня) и Тунисом (26 июня).