Деметрадзе: Кварацхелия стал лидером «ПСЖ» — вся Грузия за него болела

Экс-форвард «Алании» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе высказался о значимости грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в «Пари Сен-Жермен». Ветеран отметил, что Кварацхелия стал лидером парижской команды и прошёл весь сезон-2025/2026 без существенных спадов.

«Вся Грузия болела за Хвичу! Второй раз выиграл Лигу чемпионов. Очень все рады за Кварацхелию. Он не то что вписался в игру команды, а стал лидером клуба. Хвича очень здорово играл весь сезон. У него не было спадов. С таким составом «ПСЖ» может бороться за трофеи и дальше», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.