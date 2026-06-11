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Деметрадзе: Кварацхелия стал лидером «ПСЖ» — вся Грузия за него болела

Деметрадзе: Кварацхелия стал лидером «ПСЖ» — вся Грузия за него болела
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Экс-форвард «Алании» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе высказался о значимости грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в «Пари Сен-Жермен». Ветеран отметил, что Кварацхелия стал лидером парижской команды и прошёл весь сезон-2025/2026 без существенных спадов.

«Вся Грузия болела за Хвичу! Второй раз выиграл Лигу чемпионов. Очень все рады за Кварацхелию. Он не то что вписался в игру команды, а стал лидером клуба. Хвича очень здорово играл весь сезон. У него не было спадов. С таким составом «ПСЖ» может бороться за трофеи и дальше», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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