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Новичок АПЛ «Халл Сити» раскрыл трансферный бюджет на лето

Новичок АПЛ «Халл Сити» раскрыл трансферный бюджет на лето
Акун Илиджалы
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Владелец «Халл Сити» Акун Илиджалы в интервью раскрыл сумму, которую клуб готов потратить на усиление состава в летнее трансферное окно после выхода в английскую Премьер-лигу (АПЛ).

«Бюджет на трансферы будет в районе € 250 млн», — цитирует Илиджалы Fanatik.

«Халл Сити» завоевал право играть в АПЛ в сезоне-2026/2027, победив в плей-офф Чемпионшипа. В финале на «Уэмбли» клуб обыграл «Мидлсбро» со счётом 1:0 — единственный мяч на 95-й минуте забил Оли Макберни. В регулярном чемпионате команда финишировала шестой с 73 очками. Илиджалы купил «Халл Сити» в январе 2022 года и ранее заявлял о планах вывести его в элитный дивизион за два года.

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