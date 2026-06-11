«Чемпионат» и LOOKY создали ИИ-примерку формы сборных к ЧМ-2026

11 июня 2026 года спортивный портал «Чемпионат» и российская социальная сеть LOOKY представили виртуальную примерку формы футбольных команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2026 в специальном проекте «Дресс-код чемпионов».

Стать частью любимой футбольной команды и получить фото на память может каждый. Достаточно сделать селфи или загрузить своё фото, выбрать сборную – и примерить её официальную форму прямо в приложении LOOKY. Доступна экипировка более 30 сборных: Аргентина, Испания, Франция, Англия, Бразилия, Марокко, Турция, Южная Корея, Мексика, Уругвай, Австралия, Япония и даже Кюрасао. Пользователей ждут увлекательный челлендж и памятные призы с символикой чемпионата мира по футболу.

Кроме этого, проект будет представлен и в офлайн-пространстве – гости «Пикника Афиши» в Москве смогут примерить на себя форму любимой футбольной сборной в специальной зоне «Чемпионата», воспользовавшись специальной панелью ИИ-примерки.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Для болельщика форма всегда была чем‑то большим, чем просто спортивная экипировка – это способ заявить о своей команде, истории и эмоциях, с которыми ты выходишь на трибуну или к экрану. Вместе с LOOKY мы перенесли это ощущение в цифровую среду: теперь можно за несколько секунд «примерить» на себя футбольную форму 30 стран-участниц ЧМ-2026, сохранить фото на память и поделиться с друзьями. По сути, это новый фан-ритуал перед большим турниром, который помогает почувствовать атмосферу чемпионата ещё до стартового свистка».

Артём Коновалов, креативный директор LOOKY: «Мы хотели дать каждому почувствовать себя частью большого футбольного события: «примерить» форму сборной в LOOKY с помощью ИИ и поделиться результатом. Для нас этот проект передаёт масштаб чемпионата, дух футбола и красоту игры через простой и понятный пользовательский опыт».

LOOKY – российская социальная сеть, сочетающая весь основной функционал Instagram (принадлежит Meta – компании, признанной экстремистской на территории РФ). LOOKY предоставляет расширенные возможности для пользователей и бизнеса, включая собственную нейросеть, программу лояльности, отправку и получение донатов, мессенджер и множество других опций. Приложение появилось в 2022 году. В числе приоритетных задач LOOKY – предоставление эффективного маркетингового канала для малого и среднего бизнеса.