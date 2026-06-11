«Урал» объявил о трансфере воспитанника «Зенита»

Пресс-служба «Урала» объявила о переходе 26-летнего защитника Александра Короткова, который является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита».

«Защитник Александр Коротков стал футболистом «Урала». Его предыдущим клубом был «Ротор». В минувшем сезоне он провёл 20 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Ранее играл за «Зенит-2», московские «Родину» и «Велес», владикавказскую «Аланию» и тульский «Арсенал». Александру 26 лет, он уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита». На поле может закрыть целый ряд позиций, но его основная специализация — правый защитник. Добро пожаловать в Екатеринбург, Саша! Надеемся, что вместе сделаем большой шаг вперёд!» — сказано в сообщении пресс-службы «Урала».