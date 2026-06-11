Хуан Иглесиас — игрок «Севильи»

«Севилья» достигла соглашения с 27-летним защитником «Хетафе» Хуаном Иглесиасом о его переходе в клуб на следующие четыре сезона. Об этом сообщает пресс-служба «нервионцев» на официальном сайте команды.

Иглесиас переходит в «Севилью» на правах аренды после истечения срока его контракта с «Хетафе» в конце июня и подписывает контракт с «нервионцами» до 2030 года.

Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Иглесиаса составляет € 5 млн.

Иглесиас выступал за «Хетафе» с 2021 года. За пять лет он провёл 175 матчей, забил два гола и оформил девять ассистов.

Напомним, ранее «Севилья» подписала 31-летнего полузащитника «Алавеса» Хона Гуриди.