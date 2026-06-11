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74-летний Мартин О’Нил официально утверждён на пост главного тренера «Селтика»

74-летний Мартин О’Нил официально утверждён на пост главного тренера «Селтика»
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Ирландский специалист Мартин О’Нил утверждён в должности главного тренера «Селтика» на постоянной основе. Контракт с 74-летним наставником подписан по схеме «1+1». В прошлом сезоне О’Нил дважды возвращался в шотландский клуб в качестве кризисного тренера и в итоге привёл команду к «золотому дублю», выиграв чемпионат и Кубок Шотландии.

«Для меня огромная привилегия вновь продолжить работу на посту менеджера «Селтика». Прошлый сезон навсегда останется в нашей памяти, и причастность к этому успеху лишь разожгла аппетит работать дальше ради таких дней. Мы прекрасно понимаем, что «Селтик» никогда не должен почивать на лаврах, поэтому в грядущем сезоне мы будем двигаться вперёд вместе, стремясь снова дать результат клубу и нашим болельщикам», — приводит слова Мартина О'Нила пресс-служба «Селтика».

Главный акционер «Селтика» Дермот Десмонд подчеркнул, что руководство полностью доверяет ирландскому ветерану.

«Мартин раз за разом доказывал свои качества и то, что он может дать «Селтику». Мы знаем, что он победитель, и он остаётся главным кандидатом, способным помочь нам реализовать наши цели. Клуб полностью поддержит Мартина в период межсезонья, чтобы мы были хорошо подготовлены к достижению успехов на внутренней арене и борьбе на европейском уровне», — цитирует Десмонда официальный сайт клуба.

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