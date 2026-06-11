Фабио Каннаваро высказался по поводу досмотра сборной Узбекистана в аэропорту Нью-Йорка

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро заявил, что усиленный досмотр команды по прибытии в США не должен был шокировать общественность. По словам специалиста, через подобную процедуру проходят все люди, а членам делегации команды Узбекистана провели обычную и стандартную проверку.

«Я видел на первых полосах газет фотографии, на которых были запечатлены обыски, которым подвергли нас, членов сборной Узбекистана, в аэропорту. Я также видел вводящие в заблуждение заголовки, поэтому хочу внести ясность. Это были обычные, стандартные проверки. Люди не понимают одного: когда сборные отправляются на чемпионат мира, они не проходят через терминалы аэропорта, как обычные пассажиры, а едут прямо на поле на автобусах, выделенных для команд. Проверки, которые проходят обычные пассажиры в терминале, мы проходим прямо на взлётно-посадочной полосе. Точно такие же. Это стандартная процедура, а не скандал. Никакого недостойного или неуважительного отношения к нам проявлено не было», — приводит слова Каннаваро Goal.com.