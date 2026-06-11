Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» объявил расписание матчей на летние сборы

«Акрон» объявил расписание матчей на летние сборы
Комментарии

Тольяттинский «Акрон» объявил расписание товарищеских матчей на летнее межсезонье. Команда проведёт пять контрольных игр, сообщает клубная пресс-служба.

26 июня «Акрон» сыграет с «Балтикой». 2 июля тольяттинцы проведут матч с «Родиной», которая вышла в Мир Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. 11 июля у «Акрона» запланированы сразу два матча: соперниками станут московский «Локомотив» и воронежский «Факел».

Отмечается, что в конце летних сборов «Акрон» сыграет пятый товарищеский матч в Москве. Однако соперник тольяттинцев по заключительной игре на сборах станет известен позже.

По итогам прошедшего сезона «Акрон» сохранил место в РПЛ, успешно пройдя стыковые матчи.

Материалы по теме
Официально
«Акрон» объявил об уходе двух футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android