«Акрон» объявил расписание матчей на летние сборы

Тольяттинский «Акрон» объявил расписание товарищеских матчей на летнее межсезонье. Команда проведёт пять контрольных игр, сообщает клубная пресс-служба.

26 июня «Акрон» сыграет с «Балтикой». 2 июля тольяттинцы проведут матч с «Родиной», которая вышла в Мир Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. 11 июля у «Акрона» запланированы сразу два матча: соперниками станут московский «Локомотив» и воронежский «Факел».

Отмечается, что в конце летних сборов «Акрон» сыграет пятый товарищеский матч в Москве. Однако соперник тольяттинцев по заключительной игре на сборах станет известен позже.

По итогам прошедшего сезона «Акрон» сохранил место в РПЛ, успешно пройдя стыковые матчи.