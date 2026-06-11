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В «Башакшехире» поделились ожиданиями от выступления Аббоса Файзуллаева на чемпионате мира

В «Башакшехире» поделились ожиданиями от выступления Аббоса Файзуллаева на чемпионате мира
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Пресс-атташе футбольного клуба «Башакшехир» Гёкхан Йылмаз поделился ожиданиями от выступления полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Узбекистана. Напомним, узбекистанцы начнут свой путь на турнире с группы K, где сыграют с национальными командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.

«Мы желаем всего наилучшего пятерым нашим игрокам на чемпионате мира. От Аббоса ждём хорошего выступления в своей сборной и верим в него!» — сказал Йылмаз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира — 2026 стартует сегодня, 11 июня, и завершится 19 июля.

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