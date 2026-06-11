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«Собраться вместе, чтобы прославить страну». Ван Дейк о настрое сборной Нидерландов на ЧМ

«Собраться вместе, чтобы прославить страну». Ван Дейк о настрое сборной Нидерландов на ЧМ
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал о настрое своей команды на чемпионат мира – 2026. В своём первом матче на турнире Нидерланды сыграют с Японией (14 июня).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы можем повлиять на то, что происходит на поле. Неприятно, что мы не забили ни одного гола с игры в последних двух матчах. Если не реализовываешь свои моменты, это не создаёт хорошего настроения. Наша задача — продолжать в том же духе, создавать моменты и победить в воскресенье.

У нас хорошие игроки и хорошая команда. Мы хорошо ладим друг с другом, но в конечном итоге всё сводится к результатам. Игроки, которые здесь уже много лет, играют на самом высоком уровне. Они добились больших успехов в своей карьере. Самое важное, что можно сделать, – это собраться здесь вместе, чтобы прославить страну. Каждый хочет добиться чего-то впечатляющего. Для меня самого большая честь быть здесь и представлять свою страну», – приводит слова ван Дейка Voetbal International.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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