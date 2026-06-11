Жирков ответил, кто из российских игроков может уехать играть в Европу

Бывший футболист сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков ответил, кто из российских игроков может уехать в Европу вслед за вратарём Матвеем Сафоновым, который летом 2024 года перешёл в «Пари Сен-Жермен». Жирков выделил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и хавбека ПФК ЦСКА Матвея Кисляка. СМИ также связывают их с «ПСЖ», однако пока всё это лишь на уровне слухов.

— Кто после Сафонова может уехать играть в Европу?

— Писали про Батракова, Кисляка, что они могут поехать в Европу. В принципе, их бы и выделил, — сказал Юрий Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.