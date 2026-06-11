Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Четыре игрока «Краснодара», включая двух легионеров, попали в базу данных «Миротворца»*

Четыре игрока «Краснодара», включая двух легионеров, попали в базу данных «Миротворца»*
Комментарии

Сразу четыре футболиста «Краснодара» — Валентин Пальцев, Артём Хмарин, Хуан Боселли и Жубал — попали в базу данных украинского портала «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные, размещённые на сайте ресурса. Игрокам «быков» вменяются покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции в рамках акции перед матчем Фонбет Кубка России.

«Краснодар» завершил прошлый сезон Мир РПЛ на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул «Локомотив».

Ранее стало известно, что в базу данных «Миротворца»* попал вратарь ЦСКА Владислав Тороп.

* — запрещён в РФ.

Материалы по теме
Владислав Тороп попал в базу данных «Миротворца»*
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android