Четыре игрока «Краснодара», включая двух легионеров, попали в базу данных «Миротворца»*

Сразу четыре футболиста «Краснодара» — Валентин Пальцев, Артём Хмарин, Хуан Боселли и Жубал — попали в базу данных украинского портала «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные, размещённые на сайте ресурса. Игрокам «быков» вменяются покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции в рамках акции перед матчем Фонбет Кубка России.

«Краснодар» завершил прошлый сезон Мир РПЛ на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул «Локомотив».

Ранее стало известно, что в базу данных «Миротворца»* попал вратарь ЦСКА Владислав Тороп.

* — запрещён в РФ.