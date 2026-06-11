«Кальяри» продлил контракт с Фабио Пизакане до 2028 года

Главный тренер «Кальяри» Фабио Пизакане продолжит работу с командой. Сардинский клуб официально объявил о продлении соглашения со специалистом до 30 июня 2028 года с опцией пролонгации ещё на один сезон (до 2029 года).

Руководство приняло решение закрепить сотрудничество после успешного дебютного сезона Пизакане у руля первой команды. Специалист, возглавивший основной состав летом 2025 года, полностью выполнил поставленные задачи и задолго до финиша гарантировал клубу сохранение прописки в элите. Под его руководством «Кальяри» набрал 43 очка и занял 14-е место в таблице, что стало третьим лучшим результатом клуба в Серии А с 2014 года.

Пизакане связан с «Кальяри» с 2015 года. Он выступал за команду в качестве защитника до 2022 года, после завершения карьеры вошёл в тренерский штаб основы, а затем возглавил молодёжный состав (Примаверу). В 2025 году он впервые в истории сардинского клуба выиграл с молодёжью Кубок Италии, после чего получил продвижение в главную команду.

«Новое соглашение — это выбор в знак преемственности, планирования и чувства принадлежности», — цитирует заявление боссов «Кальяри» пресс-служба клуба.