Шалимов высказался о сравнении Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова

Известный экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов высказался о сравнении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Эксперт считает, что этих голкиперов пока рано сравнивать.

«Очень популярная тема сейчас в футбольных медиа после второй победы Матвея Сафонова в Лиге чемпионов. Моё мнение — сравнивать надо в определённое время. Для меня сам отъезд Матвея в нынешних обстоятельствах — просто чудо какое-то, если учитывать всю геополитику. Но Акинфеев провёл более 20 лет на высоком уровне, он за редким исключением, когда был доступен для игры, был номером один в сборной. В его карьере большое количество ярких игр на клубном уровне и в сборной. У него есть отличные результаты со сборной и есть победа в еврокубке с российским клубом. У Матвея есть достижения в «ПСЖ», и сравнивать на длинной дистанции мы пока не можем. Разница в возрасте у вратарей 13 лет, никто пока не знает, что случится с Матвеем в будущем. В то же время вся карьера Акинфеева перед нами, можно подводить определённые итоги», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».