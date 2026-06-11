Рональд Куман прокомментировал травму основного вратаря сборной Нидерландов Вербрюггена

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал травму основного вратаря национальной команды Барта Вербрюггена.

Голкипер столкнулся с соперником в середине второго тайма товарищеской игры с Узбекистаном и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел запасной вратарь Нидерландов Марк Флеккен.

«Мы уверены, что всё будет хорошо. Это всего лишь ушиб, могло быть и хуже», – приводит слова Кумана Goal.

На групповом этапе чемпионата мира – 2026 Нидерланды встретятся с Японией (14 июня), Швецией (20 июня) и Тунисом (26 июня). Из-за травмы турнир пропускает защитник сборной и лондонского «Арсенала» Юрриен Тимбер.