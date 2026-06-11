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Рональд Куман прокомментировал травму основного вратаря сборной Нидерландов Вербрюггена

Рональд Куман прокомментировал травму основного вратаря сборной Нидерландов Вербрюггена
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал травму основного вратаря национальной команды Барта Вербрюггена.

Голкипер столкнулся с соперником в середине второго тайма товарищеской игры с Узбекистаном и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел запасной вратарь Нидерландов Марк Флеккен.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Узбекистан
1:0 Гакпо – 32'     1:1 Сергеев – 90+2'     2:1 Гакпо – 90+8'    
Удаления: Тиль – 87' / нет

«Мы уверены, что всё будет хорошо. Это всего лишь ушиб, могло быть и хуже», – приводит слова Кумана Goal.

На групповом этапе чемпионата мира – 2026 Нидерланды встретятся с Японией (14 июня), Швецией (20 июня) и Тунисом (26 июня). Из-за травмы турнир пропускает защитник сборной и лондонского «Арсенала» Юрриен Тимбер.

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