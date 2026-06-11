Канищев: «Динамо» обезоружило бы себя, если бы продало Тюкавина в «Зенит»

Бывший российский нападающий Александр Канищев отреагировал на новости о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит».

«Тюкавин — ключевой игрок «Динамо». Человек, вокруг которого всё строится. Продавать своего лидера — значит обезоружить себя. Деньги, полученные за него, разойдутся на трансферы среднего уровня. Ничего хорошего не будет. Считаю, что это правильный поступок «Динамо».

Рад за их волевое решение, это правильно. У «Зенита» и так достаточно хороший перечень футболистов. Они от этого много не потеряют. Но сохранится клуб, который может быть конкурентом. И чемпионату это будет только на пользу», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.