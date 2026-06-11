Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасилин: жду победы Португалии с Роналду на чемпионате мира — 2026

Гасилин: жду победы Португалии с Роналду на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Бывший российский футболист Алексей Гасилин рассказал, что хочет видеть победу сборной Португалии на чемпионате мира — 2026. Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

«Жду победы Португалии с Криштиану Роналду. Хочу, чтобы эта прекрасная история закольцевалась. У Португалии сильнейший за 20 лет состав. Открытием турнира может стать Олисе. В сборной Франции он чувствует себя одним из лидеров, если у него получится подвинуть Мбаппе», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Проблемы с визами и досмотром перед ЧМ-2026 в США. Страдают и болельщики, и сборные
Проблемы с визами и досмотром перед ЧМ-2026 в США. Страдают и болельщики, и сборные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android