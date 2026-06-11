Гасилин: жду победы Португалии с Роналду на чемпионате мира — 2026

Бывший российский футболист Алексей Гасилин рассказал, что хочет видеть победу сборной Португалии на чемпионате мира — 2026. Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

«Жду победы Португалии с Криштиану Роналду. Хочу, чтобы эта прекрасная история закольцевалась. У Португалии сильнейший за 20 лет состав. Открытием турнира может стать Олисе. В сборной Франции он чувствует себя одним из лидеров, если у него получится подвинуть Мбаппе», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».