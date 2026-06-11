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Болельщикам сборной Кот-д’Ивуара массово отказали в визах США перед ЧМ-2026

Болельщикам сборной Кот-д’Ивуара массово отказали в визах США перед ЧМ-2026
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Болельщики из Кот-д’Ивуара не смогут приехать в США на матчи группового этапа чемпионата мира – 2026 из-за жёстких визовых ограничений американской стороны. Национальная команда осталась без организованной поддержки из дома, а въезд за океан одобрили лишь нескольким официальным лицам.

«Болельщикам пришлось отказаться от поездки, потому что американские власти не хотят видеть на своей земле фанатов из определённых стран, включая Кот-д’Ивуар. США чётко дали нам понять, что не желают видеть наших болельщиков. Эта ситуация ранит нас, поскольку лишает возможности выполнить свой главный долг — поддержать команду. Мы могли бы продемонстрировать на трибунах нашу культуру и наше умение болеть», — цитирует издание L'Équipe главу Национального комитета болельщиков Кот-д’Ивуара (CNSE) Жюльена Куадио Адониса.

Изначально комитет планировал отправить на турнир около 500 человек, но в итоге в США пустили лишь небольшую группу чиновников. Теперь их главная задача — координировать тех ивуарийцев, которые уже живут в Штатах. Также отмечается, что жёсткая миграционная политика США бьёт не только по трибунам, но и по непосредственным участникам турнира. Сомалийскому арбитру Омару Артану и вовсе отказали во въезде, несмотря на одобренную визу.

Свой путь на турнире ивуарийцы начнут 15 июня в Филадельфии матчем с Эквадором.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 02:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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