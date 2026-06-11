Родственники пропавших без вести проведут акцию протеста на открытии ЧМ-2026

За несколько часов до стартового матча чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР в Мехико запланирована акция протеста родственников людей, пропавших без вести. Ожидается, что в ней примут участие около 400 матерей, чьи дети исчезли в результате деятельности наркокартелей, сообщает The Telegraph.

По официальным данным, по состоянию на 25 мая 2026 года в стране пропали более 134 460 человек. Большинство случаев связано с деятельностью картелей.

В то же время в течение турнира картели в принимающих городах, вероятно, снизят уровень насилия.

«Они не хотят создавать себе дополнительные проблемы. Они действуют разумно и будут вести себя осторожно», — приводит слова командира полиции в штате Халиско The Telegraph.

Матч открытия ЧМ-2026 пройдёт 11 июня на стадионе «Ацтека».