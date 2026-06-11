Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тысячи людей в Сомали встретили Артана после недопуска на ЧМ-2026 по футболу

Тысячи людей в Сомали встретили Артана после недопуска на ЧМ-2026 по футболу
Комментарии

В Сомали торжественно встретили арбитра Омара Артана после того, как ему отказали во въезде в США, сообщает Dalsan TV.

В среду, 10 июня, Артан вернулся в Сомали. У здания международного аэропорта имени Адена Адде в Могадишо собрались болельщики с сомалийскими флагами и плакатами. Затем Артан отправился на стадион, где арбитра несли на руках перед трибуной.

«Произошедшее вызывает сожаление. Я благодарен ФИФА за их неизменную поддержку. Сомали — наша родина, и я хочу, чтобы молодые люди не теряли веру в свою страну», — сказал Артан.

Напомним, по прибытии в Майами Артан был признан не соответствующим требованиям для въезда на территорию США. Позже правительство США обвинило сомалийского арбитра в связях с лицами, подозреваемыми в принадлежности к террористическим организациям.

Омар Артан стал первым арбитром из Сомали, оказавшимся в списке судей финальной стадии чемпионата мира. Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Президент ФИФА Инфантино прокомментировал отказ во въезде арбитру Артану в США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android