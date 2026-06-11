Агент Тюкавина ответил, исключён ли трансфер форварда в российский клуб

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос, можно ли исключить переход форварда в другой российский клуб. Ранее появилась информация, что «Зенит» сделал официальное предложение о приобретении нападающего, которое было отклонено руководством «Динамо».

— Вы не исключаете трансфер Тюкавина внутри России?

— Мы хотим уехать в Европу. Константин уже много раз говорил, что никуда не уходит, но никогда не говори «никогда». Тюкавин хочет, чтобы у «Динамо» были амбиции бороться за медали, трофеи. Многое зависит от трансферной политики клуба. Да, пригласили Сандро Шварца, но многое зависит от состава. Основной вопрос в том, готов ли нынешний состав «Динамо» бороться за медали и Кубок России, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».