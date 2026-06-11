Легендарный мексиканский голкипер Гильермо Очоа завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026

Легендарный вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подтвердил завершение своей карьеры в национальной команде после чемпионата мира – 2026. Ранее ни один футболист не участвовал в шести розыгрышах турнира. Всего за свою карьеру Очоа провёл 153 матча в составе национальной команды, 63 из которых он отыграл всухую.

«Что касается национальной команды, то это точно на 100%. Сейчас самое подходящее время остановиться, ведь моё имя уже в этом списке невероятных игроков, таких как Лионель Месси и Криштиану Роналду… Что касается клубного футбола, мне нужно подумать об этом. Никто об этом не знает, потому что это не показывают по телевизору, но я многим жертвовал последние три-четыре года, чтобы сыграть на этом чемпионате мира. Я был совсем один в Италии, Португалии и на Кипре. Мне и моей семье, которая осталась в Мадриде, было тяжело. После стольких лет в футболе мне нужно два-три года, чтобы привести мысли в порядок.

Таков футбол. После Катара я начал готовиться к уходу из спорта, так что это не станет для меня неожиданностью. Это будет нелегко, однако я хорошо себя знаю, и никто не заставит меня работать. У меня есть эта свобода, но всё равно жаль, что я не смогу играть в футбол всю жизнь», – приводит слова Очоа L'Équipe.