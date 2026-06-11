Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев объяснил, почему положительно оценил расширение состава участников на ЧМ-2026

Газзаев объяснил, почему положительно оценил расширение состава участников на ЧМ-2026
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, почему положительно оценил расширение состава участников чемпионата мира — 2026. С этого года в турнире принимают участие 48 сборных.

«Мои симпатии будут на стороне мирового футбола. Каждая сборная будет стараться показать свои лучшие качества и добиться результата. Важно сказать, что впервые такой многоступенчатый чемпионат мира — это очень интересно. Впервые в истории футбола 48 сборных примут участие на чемпионате мира. Это говорит о большой восприимчивости футбола, о том, что футбол любят во всём мире. Некоторые сборные вообще впервые примут участие. Для всех это большой праздник. Мы будем радоваться и смотреть блестящий чемпионат мира», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Проблемы с визами и досмотром перед ЧМ-2026 в США. Страдают и болельщики, и сборные
Проблемы с визами и досмотром перед ЧМ-2026 в США. Страдают и болельщики, и сборные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android