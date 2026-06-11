Газзаев объяснил, почему положительно оценил расширение состава участников на ЧМ-2026

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, почему положительно оценил расширение состава участников чемпионата мира — 2026. С этого года в турнире принимают участие 48 сборных.

«Мои симпатии будут на стороне мирового футбола. Каждая сборная будет стараться показать свои лучшие качества и добиться результата. Важно сказать, что впервые такой многоступенчатый чемпионат мира — это очень интересно. Впервые в истории футбола 48 сборных примут участие на чемпионате мира. Это говорит о большой восприимчивости футбола, о том, что футбол любят во всём мире. Некоторые сборные вообще впервые примут участие. Для всех это большой праздник. Мы будем радоваться и смотреть блестящий чемпионат мира», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.