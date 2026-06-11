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Валерий Газзаев назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Валерий Газзаев назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев обозначил главных претендентов на победу на ближайшем чемпионате мира по футболу 2026 года. Он выделил выделил семь национальных команд: Англия, Франция, Испания, Бразилия, Германия, Аргентина и Португалия.

«Уже много сказано о фаворитах чемпионата мира. Здесь традиционно сборные Испании, Англии, Франции, Португалии, Бразилии, Германии, Аргентины. Я абсолютно уверен, что появятся новые звёзды и команды, которые покажут свои лучшие матчи. Будет очень интересный чемпионат мира», — сказал Валерий Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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