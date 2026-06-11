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Денис Глушаков обозначил преимущество сборной Испании на ЧМ-2026

Денис Глушаков обозначил преимущество сборной Испании на ЧМ-2026
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что преимуществом сборной Испании на чемпионате мира — 2026 будет молодость состава команды. Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

«Ярко выраженного фаворита нет. Испания, Аргентина и Португалия хороши. Важно, как у Португалии поведёт себя Криштиану Роналду. Мне кажется, Ямаль выстрелит, потому что после травмы он долго не играл. Ему сыграть очень хочется. Он должен быть на пике, может побороться за «Золотой мяч». Испания — молодая команда, это её преимущество», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

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