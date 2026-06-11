«Мы полны уверенности». Рональд Куман о первом матче Нидерландов на чемпионате мира — 2026

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о настрое национальной команды перед первым матчем чемпионата мира – 2026. В воскресенье, 14 июня, Нидерланды сыграют со сборной Японии.

«Мы проанализировали их игру и знаем, что они сильны как команда. Они очень сильны физически, и, безусловно, будет непросто. Мы верим в себя. Мы уважаем Японию, но мы — Нидерланды, поэтому они тоже будут уважать нас. Это будет сложный матч, но мы полны уверенности», – приводит слова Кумана Goal.

Помимо Японии, на групповом этапе Нидерландам предстоит встретиться с командами Швеции (20 июня) и Туниса (26 июня).