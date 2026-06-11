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«Мы полны уверенности». Рональд Куман о первом матче Нидерландов на чемпионате мира — 2026

«Мы полны уверенности». Рональд Куман о первом матче Нидерландов на чемпионате мира — 2026
Aitor Alcalde/Getty Images
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о настрое национальной команды перед первым матчем чемпионата мира – 2026. В воскресенье, 14 июня, Нидерланды сыграют со сборной Японии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы проанализировали их игру и знаем, что они сильны как команда. Они очень сильны физически, и, безусловно, будет непросто. Мы верим в себя. Мы уважаем Японию, но мы — Нидерланды, поэтому они тоже будут уважать нас. Это будет сложный матч, но мы полны уверенности», – приводит слова Кумана Goal.

Помимо Японии, на групповом этапе Нидерландам предстоит встретиться с командами Швеции (20 июня) и Туниса (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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