Не допущенный на ЧМ-2026 арбитр Омар Артан обслужит матч за Суперкубок УЕФА

Сомалийский рефери Омар Артан, которому ранее заблокировали работу на чемпионате мира – 2026, получил новое назначение. Один из ведущих судей Африки обслужит финальный матч за Суперкубок УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Астон Виллой», который состоится 12 августа.

Ранее Артану было отказано во въезде в Соединённые Штаты, причём перед депортацией арбитр перенёс 11-часовое иммиграционное собеседование. Его недопуск на турнир вызвал серьёзный резонанс, однако представитель Белого дома заявил, что для этого решения были «веские основания». Президент ФИФА Джанни Инфантино на фоне разгоревшегося спора и вовсе призвал болельщиков «остыть и расслабиться».

«Омар Артан — отличный молодой, но уже опытный арбитр, зарекомендовавший себя на самом высоком соревновательном уровне Конфедерации африканского футбола (КАФ). Футбол создан для того, чтобы объединять людей, и УЕФА хочет продемонстрировать своё уважение к Омару и его выдающимся судейским навыкам, которые принесли ему эту престижную номинацию. Я благодарен своему другу, президенту КАФ Патрису Моцепе за горячую поддержку нашей инициативы», — приводит заявление президента организации Александера Чеферина официальный сайт УЕФА.