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«Сплочённость, братство и командный дух». Тухель — о связи сборной Англии с болельщиками

«Сплочённость, братство и командный дух». Тухель — о связи сборной Англии с болельщиками
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о сплочённости команды и её связи с болельщиками на товарищеском матче с Коста-Рикой (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
11 июня 2026, четверг. 00:00 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Коста-Рика
1:0 Райс – 9'     2:0 Гордон – 68'     3:0 Уоткинс – 87'    

«Сегодня я почувствовал невероятную энергию на стадионе и подумал: «Хорошо, если мы действительно сможем играть так, развиваться на протяжении всего турнира, демонстрировать такую ​​сплочённость, братство и командный дух, которые мы показали сегодня, то у нас будет потрясающая связь с болельщиками»», – приводит слова Тухеля ESPN.

На групповом этапе чемпионата мира сборной Англии предстоит встретиться с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня)

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