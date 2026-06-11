«Сплочённость, братство и командный дух». Тухель — о связи сборной Англии с болельщиками

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о сплочённости команды и её связи с болельщиками на товарищеском матче с Коста-Рикой (3:0).

«Сегодня я почувствовал невероятную энергию на стадионе и подумал: «Хорошо, если мы действительно сможем играть так, развиваться на протяжении всего турнира, демонстрировать такую ​​сплочённость, братство и командный дух, которые мы показали сегодня, то у нас будет потрясающая связь с болельщиками»», – приводит слова Тухеля ESPN.

На групповом этапе чемпионата мира сборной Англии предстоит встретиться с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня)