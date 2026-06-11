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Жирков привёл в пример Зинченко, обсуждая молодых российских футболистов

Жирков привёл в пример Зинченко, обсуждая молодых российских футболистов
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Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков заявил, что пример защитника «Аякса» Александра Зинченко может быть хорошим для подрастающего поколения российских игроков. В 2016 году Зинченко перешёл из «Уфы» в «Манчестер Сити».

«Костя Тюкавин, в принципе, сможет в Европе заиграть. Я думаю, что все, о ком говорят [Тюкавин, Алексей Батраков, Матвей Кисляк] – могут. Есть много примеров, как, например, Зинченко переходил в тот же «Манчестер Сити». Из «Уфы» перейти в «Манчестер Сити» — очень хорошие примеры для подрастающего поколения. И, конечно, такие примеры, как Матвей Сафонов, как Саша Головин. Думаю, что молодые игроки должны на это ориентироваться», — приводит слова Жиркова «РИА Новости Спорт».

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