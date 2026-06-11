Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» заинтересован в двух футболистах «Манчестер Сити» — Caught Offside

«Реал» заинтересован в двух футболистах «Манчестер Сити» — Caught Offside
Комментарии

В мадридском «Реале» обсуждают вариант с приобретением защитников «Манчестер Сити» Рубена Диаша и Матеуса Нунеса. Тренер Жозе Моуринью, близкий к назначению в «Королевский клуб», заинтересован в подписании этих португальских футболистов. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «горожане» не хотят продавать Диаша и Нуньеса, однако их будущее в клубе является неопределённым после ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера. Подчёркивается, что для некоторых футболистов «Манчестер Сити» уход испанского специалиста стал «большим ударом», однако не уточняется, относятся ли к ним Диаш и Нуньес.

Материалы по теме
«Реал» предложил «Ювентусу» Мастантуоно — источник

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android