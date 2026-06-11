Канищев: для Латышонка будет лучше уйти из «Зенита» — вратарь должен играть

Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался о будущем вратаря «Зенита» Евгения Латышонка. В минувшем сезоне голкипер провёл 13 матчей во всех турнирах.

«Надо знать внутреннюю ситуацию. Вратари в «Зените» примерно равны по классу. Человек хочет играть в воротах, а не сидеть на лавке. Латышонок ищет какие-то пути — это тоже правильно. У команды достаточно вратарей в обойме. Для Латышонка будет лучше, если он уйдёт из «Зенита». Вратарю нужно играть, иначе он теряет свои кондиции. Его желание уйти можно понять, если ты для себя не видишь перспектив для конкуренции», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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