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Валерий Газзаев поддержал решение ЦСКА назначить Дмитрия Игдисамова главным тренером

Валерий Газзаев поддержал решение ЦСКА назначить Дмитрия Игдисамова главным тренером
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова на пост наставника московского клуба.

«Я абсолютно приветствую, что ЦСКА сделал ставку на своего воспитанника. Считаю, что эти традиции надо сохранять. Игдисамов работал в системе армейцев. Он занимался детско-юношеским футболом, а сейчас ему доверили стать главным тренером. Да, нет опыта, но я считаю, что всё будет зависеть от него. ЦСКА — клуб с большими амбициями, традициями и задачами. Безусловно, будет стоять задача добиться хорошего качества футбола и самых высоких результатов. Я поддерживаю решение руководства ЦСКА, которое назначило Игдисамова. Вы же понимаете, что любой тренер будет хорошим, если добьётся результата. В обратном случае тренера увольняют. У Игдисамова есть все возможности, чтобы показать свои тренерские амбиции, потому что ЦСКА — один из ведущих клубов РПЛ», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В марте 2026 года Игдисамов вошёл в тренерский штаб главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. 4 мая 2026 года, после отставки Челестини, он был назначен исполняющим обязанности главного тренера. 1 июня 2026 года ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера на постоянной основе. Стороны подписали контракт на два года с опцией продления ещё на два.

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