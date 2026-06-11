ФИФА назначила арбитров на матчи ЧМ-2026, которые пройдут 14 июня

ФИФА представила списки судейских бригад на очередные матчи группового этапа чемпионата мира 2026 года. Назначения коснулись четырёх игровых встреч в группах E и F, которые пройдут 14 июня.
Группа E: Германия — Кюрасао
Время начала: 20:00 мск
Главный арбитр: Джалал Джайед (Марокко)
Ассистенты: Закариа Бринси, Мостафа Акракад (оба — Марокко)
Четвертый арбитр: Абонгиле Том (ЮАР)
Резервный ассистент: Захеле Сивела (ЮАР)
Группа F: Нидерланды — Япония
Время начала: 23:00 мск
Главный арбитр: Исмаил Эльфат (США)
Ассистенты: Кори Паркер, Кайл Аткинс (оба — США)
Четвертый арбитр: Катя Гарсия (Мексика)
Резервный ассистент: Сандро Рамирес (Мексика)
Группа E: Кот-д’Ивуар — Эквадор
Время начала: 2:00 мск (в ночь на 15 июня)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Ассистенты: Стюарт Бёрт, Джеймс Мэйнуоринг (оба — Англия)
Четвертый арбитр: Халид Аль-Тураис (Саудовская Аравия)
Резервный ассистент: Мохаммед Алабакри (Саудовская Аравия)
Группа F: Швеция — Тунис
Время начала: 5:00 мск (в ночь на 15 июня)
Главный арбитр: Яэль Фалькон Перес (Аргентина)
Ассистенты: Максимилиано Дель Ессо, Факундо Родригес (оба — Аргентина)
Четвертый арбитр: Хуан Кальдерон (Коста-Рика)
Резервный ассистент: Хуан Карлос Мора (Коста-Рика)
- 11 июня 2026
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