Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА назначила арбитров на матчи ЧМ-2026, которые пройдут 14 июня

ФИФА назначила арбитров на матчи ЧМ-2026, которые пройдут 14 июня
Комментарии

ФИФА представила списки судейских бригад на очередные матчи группового этапа чемпионата мира 2026 года. Назначения коснулись четырёх игровых встреч в группах E и F, которые пройдут 14 июня.

Группа E: Германия — Кюрасао

Время начала: 20:00 мск

Главный арбитр: Джалал Джайед (Марокко)

Ассистенты: Закариа Бринси, Мостафа Акракад (оба — Марокко)

Четвертый арбитр: Абонгиле Том (ЮАР)

Резервный ассистент: Захеле Сивела (ЮАР)

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Группа F: Нидерланды — Япония

Время начала: 23:00 мск

Главный арбитр: Исмаил Эльфат (США)

Ассистенты: Кори Паркер, Кайл Аткинс (оба — США)

Четвертый арбитр: Катя Гарсия (Мексика)

Резервный ассистент: Сандро Рамирес (Мексика)

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Группа E: Кот-д’Ивуар — Эквадор

Время начала: 2:00 мск (в ночь на 15 июня)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Ассистенты: Стюарт Бёрт, Джеймс Мэйнуоринг (оба — Англия)

Четвертый арбитр: Халид Аль-Тураис (Саудовская Аравия)

Резервный ассистент: Мохаммед Алабакри (Саудовская Аравия)

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 02:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Группа F: Швеция — Тунис

Время начала: 5:00 мск (в ночь на 15 июня)

Главный арбитр: Яэль Фалькон Перес (Аргентина)

Ассистенты: Максимилиано Дель Ессо, Факундо Родригес (оба — Аргентина)

Четвертый арбитр: Хуан Кальдерон (Коста-Рика)

Резервный ассистент: Хуан Карлос Мора (Коста-Рика)

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Не начался
Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Главное с ЧМ-2026 на 11 июня: флаг России на арене, финал подготовки Англии и Португалии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android