ФИФА назначила арбитров на матчи ЧМ-2026, которые пройдут 14 июня

ФИФА представила списки судейских бригад на очередные матчи группового этапа чемпионата мира 2026 года. Назначения коснулись четырёх игровых встреч в группах E и F, которые пройдут 14 июня.

Группа E: Германия — Кюрасао

Время начала: 20:00 мск

Главный арбитр: Джалал Джайед (Марокко)

Ассистенты: Закариа Бринси, Мостафа Акракад (оба — Марокко)

Четвертый арбитр: Абонгиле Том (ЮАР)

Резервный ассистент: Захеле Сивела (ЮАР)

Группа F: Нидерланды — Япония

Время начала: 23:00 мск

Главный арбитр: Исмаил Эльфат (США)

Ассистенты: Кори Паркер, Кайл Аткинс (оба — США)

Четвертый арбитр: Катя Гарсия (Мексика)

Резервный ассистент: Сандро Рамирес (Мексика)

Группа E: Кот-д’Ивуар — Эквадор

Время начала: 2:00 мск (в ночь на 15 июня)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Ассистенты: Стюарт Бёрт, Джеймс Мэйнуоринг (оба — Англия)

Четвертый арбитр: Халид Аль-Тураис (Саудовская Аравия)

Резервный ассистент: Мохаммед Алабакри (Саудовская Аравия)

Группа F: Швеция — Тунис

Время начала: 5:00 мск (в ночь на 15 июня)

Главный арбитр: Яэль Фалькон Перес (Аргентина)

Ассистенты: Максимилиано Дель Ессо, Факундо Родригес (оба — Аргентина)

Четвертый арбитр: Хуан Кальдерон (Коста-Рика)

Резервный ассистент: Хуан Карлос Мора (Коста-Рика)