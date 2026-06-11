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Два футболиста сборной Марокко получили травмы и не сыграют на ЧМ-2026

Два футболиста сборной Марокко получили травмы и не сыграют на ЧМ-2026
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Фланговый нападающий Абдессамад Эззалзули из «Бетиса» и защитника «Марселя» Найеф Агер не смогут сыграть за сборную Марокко на чемпионате мира — 2026 из-за повреждений. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информация издания, вингер испанского клуба получил травму связок правого колена во время товарищеского матча с национальной командой Норвегии (1:1). Характер повреждения Найефа Агера не разглашается. Вместо в них в сборную Марокко вызваны нападающий Мохамед Амин Сбаи («Анже») и защитник Марване Садане («Аль-Фатех»).

На чемпионате мира — 2026 сборная Марокко сыграет в группе C с командами Бразилии, Гаити и Шотландии.

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